İsrail'in Suriye'de Askeri Baskını - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'de Askeri Baskını

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İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilindeki Abidin köyüne baskın düzenleyerek çok sayıda genci alıkoyu.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalında bulunan Abidin köyüne yaklaşık 10 askeri araçla baskın düzenleyerek çok sayıda genci alıkoyduğu belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusu yaklaşık 10 askeri araçla Abidin köyüne girerek baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında çok sayıda genç İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'de Askeri Baskını - Son Dakika

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