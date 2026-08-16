Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler - Son Dakika
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Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler

Arda Turan\'ın takımı Shakhtar Donetsk\'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
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Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup etti. İlk dakikada gelen golle 3 puana uzanan Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı ve puanını 9'a yükseltti.

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü henüz ilk dakikada Martins da Silva Newerton kaydetti.

ARDA TURAN'IN TAKIMI 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı. Shakhtar Donetsk puanını 9'a yükseltirken, Metalist Kharkiv 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP POLESSYA

Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşı karşıya gelecek. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.

Metalist Kharkiv, Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler - Son Dakika

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