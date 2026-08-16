18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım - Son Dakika
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18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım

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Güney Kıbrıs’ta aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Taner Tolga Tarlacı, sızdırılan ses kaydında cezaevinden kurtulmak için Elon Musk ve Donald Trump ile görüştüğünü öne sürdü.

Güney Kıbrıs'ta aldığı ağır hapis cezası nedeniyle parmaklıklar arkasında bulunan sosyal medya fenomeni Taner Tolga Tarlacı, koğuş arkadaşının telefonuyla dışarıya yeni bir ses kaydı sızdırdı. Özgürlüğüne kavuşmak için sınırları zorlayan Tarlacı'nın kayıttaki şaşırtıcı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) karıştığı suçlar nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden ulaştırdığı yeni mesajla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Giriştiği firar denemeleri ve yaşadığı krizlerle sık sık gündeme gelen ünlü fenomen, bu kez cezaevi şartlarını ve kurtuluş planlarını anlattığı bir ses kaydıyla adından söz ettirdi.

MEDET UMDUĞU İSİMLER BOMBA 

Koğuş arkadaşının cep telefonunu kullanarak dışarıya ilettiği iddia edilen ses kaydında Tarlacı, parmaklıklar arkasından kurtulabilmek adına akılalmaz iddialarda bulundu. Özgürlüğüne kavuşmak veya Türkiye/KKTC'ye iade edilmek için küresel çapta tanınan isimlerle temas kurduğunu ileri süren Tarlacı; Elon Musk ve Donald Trump ile görüştüğünü iddia etti.

TRUMP CUMURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAMIŞ! 

Sızdırılan ses kaydında suçsuz olduğunu ve kendisine haksızlık yapıldığını savunan Taner Tolga Tarlacı, Elon Musk’ın telefonuna ulaştığını, onun aracılığıyla Donald Trump ile iletişim kurduğunu iddia etti. Trump’ın kendisine "İran ile savaşta olduğumuz için şu an doğrudan yardımcı olamam ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüp seni oradan kurtaracağız" dediğini öne süren Tarlacı, kendisini aklayacak ev fotoğrafları ve delillerin ırkçılık yapılarak mahkemece kabul edilmediğini ve adil yargılanmadığını ileri sürdü.

Tarlacı'nın bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Söylediği iddialı sözler ve kurtuluş planı adına dile getirdiği dev isimler duyanları şaşkına çevirirken, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları bu beyanların cezaevi psikolojisiyle dile getirilmiş gerçek dışı iddialardan ibaret olduğu yorumunda bulundu.

Tarlacı'nın cezaevindeki son durumu ve sızdırılan ses kayıtlarının ardından Rum yetkililerin cezaevi yönetimi ve iletişim güvenliği hakkında bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu.

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Son Dakika Sosyal Medya 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım - Son Dakika

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