AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı

AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, siyasi transferinin ardından ilk kez açıklama yaptı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Karakaş, kendisine yöneltilen 'çizgisini değiştirdi' eleştirilerine yanıt vererek, “Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim” dedi.

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettikten kısa süre sonra AK Parti'ye katıldı. Karakaş'ın yeni partisindeki ilk açıklaması, transferine yönelik eleştirilerin ardından geldi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Karakaş, İYİ Parti'den istifasını “gördüğüm lüzum üzerine” ifadeleriyle duyurmuştu. Aynı gün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan Karakaş, burada AK Parti saflarına geçti. Karakaş'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı

“ÇİZGİMİ DEĞİŞTİRMEDİM”

AK Parti'ye geçişinin ardından tv100'e konuşan Karakaş, hakkındaki “çizgisini değiştirdi” yorumlarına yanı verdi. Karakaş, siyasi tercihinin fikirlerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirterek, “Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim.” ifadelerini kullandı.

GEÇİŞLERİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

AK Parti’nin 25’inci yılının kutlandığı etkinlikle 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı. İddialara göre, AK Parti'ye geçişler sürecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Ömer Karakaş, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Siyaset, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ömer Karakaş AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı - Son Dakika

İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı

18:47
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
18:34
Üç büyüklerde forma giymişti Batshuayi’nin yeni adresi şaşırttı
Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
18:16
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
16:42
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 21:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.