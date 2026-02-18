İsrail'in Suriye'de Baskınları Sürektir - Son Dakika
İsrail'in Suriye'de Baskınları Sürektir

18.02.2026 11:19
İsrail ordusu, Kuneytra'da kontrol noktası kurarak baskınlar düzenledi, eğitim sistemini olumsuz etkiledi.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra ili kırsalında, geçici kontrol noktası kurarak bazı evlere baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El- İhbariye'ye göre, İsrail ordusu, Kuneytra ilinin güneyindeki Ayn Zivan köyünün girişin geçici kontrol noktası kurdu.

Bölgede baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin evlerde arama yaptığı, söz konusu ihlaller nedeniyle öğrencilerin eğitim kurumlarına gidemediği aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

