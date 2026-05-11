İsrail'in Suriye'deki Havan Topu Saldırısı

11.05.2026 10:38
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki tarım arazilerine 10'dan fazla havan mermisi attı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın Taranja köyü çevresindeki tarım alanlarını havan toplarıyla hedef aldı. Bölgeye 10'dan fazla havan topu mermisi atıldı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuneytra'da son durum

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Şam, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

Kaynak: AA

