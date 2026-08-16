İsrail'in Suriye'deki Rafid'e Baskınları - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'deki Rafid'e Baskınları

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İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında Rafid köyünde evlere baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Rafid köyünde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın güneyindeki Rafid beldesine girdi.

Ordu mensupları daha sonra birkaç eve baskın düzenleyerek arama yaptı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'deki Rafid'e Baskınları - Son Dakika

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