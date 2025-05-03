İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları

(ANKARA)- Suriye devlet medyası İsrail jetlerinin Hama'da Shtaha yakınlarını vurduğunu; Şam ve Lazkiye'de saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Suriye devlet haber ajansı İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlediğini ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Hama vilayetine bağlı Shtaha köyünü vurduğunu bildirdi.

Kentlere düzenlenen saldırıların sonuçlarına ilişkin resmi kaynaklardan şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.