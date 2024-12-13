İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı

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ŞAM, 13 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal kesimlerine düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 12 Aralık 2024.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'e ait yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracı, koordineli saldırılar düzenleyerek Suriye'nin savaş uçakları, helikopterleri, füzeleri, İHA'ları, radarları ve roketleri de dahil olmak üzere en stratejik silahlarına ağır darbeler vurdu. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)