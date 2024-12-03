İsrail'in Tubas'ta Hava Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tubas kentindeki Akabe beldesinin yakınlarında bir araca bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 2 Filistinlinin naaşının ve bir yaralının Tubas Devlet Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait aracı İHA ile hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçağının El-Ağvar Tugayı'na bağlı Akabe bölgesinde silahlı bir hücreye saldırı düzenlediği aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait birliklerin daha sonra bombalanan bölgeye baskın düzenlediğini ardından Tubas Devlet Hastanesi'ni kuşattığını kaydetti.

İsrail askerlerinin hastanenin acil servisine baskın yaptığını, bir doktoru tutukladığını aktaran görgü tanıkları, askerlerin gaz bombası kullanması sonucu bazı hastaların ve sağlık çalışanlarının boğulma tehlikesi yaşadığını ifade etti.