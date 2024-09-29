İsrail'in Tubas'taki Baskınında 3 Filistinli Yaralandı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tubas Devlet Hastanesine ulaşan bir yaralının göğsünden vurulduğu ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Filistinli bir genç gözaltına alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail güçleri düzenlediği baskında F,listinli genç Kuteybe Halid eş-Şaviş'in evini kuşattı.

İsrail askerleri, Şaviş'in annesi ve eşini bir süre alıkoydu, Filistinli genci ise gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan olaylarda silah seslerinin yükseldiğini, baskının devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.