İsrail'in Washington Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi - Son Dakika
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İsrail'in Washington Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi

İsrail\'in Washington Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi

İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

25.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:52
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NEW İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde bir kişi kendini ateşe verdi.

AA muhabiri, konuya ilişkin Washintgon İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden bilgi edindi.

Yetkili, Washintgon İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında bir ihbar yapıldığını bildirdi.

İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulundu.

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmadı.

Kaynak: AA

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