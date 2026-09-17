İsrail'in yaralıya yardıma koşarken öldürdüğü çocuğun annesi: "Yavrumu yardım etmek isterken bombaladılar"

Gazze Şeridi'nde evine dönerken yaralı bir sağlık görevlisini görüp yardımına koştuğu sırada İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Abdurrahman ez-Zenati'nin annesi Ummu Muhammed, "Yavrumu yardım etmek isterken bombaladılar." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu siviller bu saldırılarda hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Sokakların kana bulandığı, hayatını kaybedenlerin defni için mezar yeri bulmanın dahi zorlaştığı Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'ten bu yana 21 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi.

On binlerce çocuğu kimi henüz yaşamının ilk yıllarında, kimi ise gençliğe adım atmaya hazırlanırken hayattan koparan İsrail saldırıları, Gazze'deki annelerin yüreğinde her geçen gün yeni acılar bırakıyor.

Enkaz yığınları arasında küçük yaşta yaşam mücadelesi veren Gazze'deki çocuklar, kimi zaman çeşmeden su almaya giderken, kimi zaman fırından ekmek alıp dönerken, kimi zaman da okuldan evlerine yürürken İsrail saldırılarının hedefi olarak hayatını kaybediyor.

Acımasız saldırıların hedefinde hayattan koparılan çocukların geride kalan anneleri ise dünyanın en çetin acısı olan "evlat acısıyla" yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Acılı anneler, bu hiç geçmeyecek keder içinde yavrularından geriye kalan hatıralarla yaşama tutunuyor.

Acılı binlerce anneden biri: Ummu Muhammed

İsrail ordusunun önceki gün Gazze'de yaralı sağlık görevlisine yardıma koştuğu sırada öldürdüğü 15 yaşındaki Muhammed'in annesi Ummu Muhammed de yüreğini kaybettiği yavrusunun hasreti kaplayan binlerce anneden biri.

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda sağlık görevlisi Şerif Lebed'i yaraladı.

O sırada bölgede bulunan Zenati, yanındakilerle birlikte yerde yaralı şekilde yatmakta olan sağlık görevlisinin yanına koştu.

İsrail ordusu, birkaç saniye sonra Muhammed ile sağlık görevlisinin bulunduğu noktayı bir füzeyle daha hedef aldı. Şiddetli patlamanın ardından alevlerin arasında kalan Muhammed ile sağlık görevlisi Lebed hayatını kaybetti.

"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın"

Muhammed'den geriye okul çantası, defteri, kitabı, terlikleri, kıyafetleri ile anıları kaldı. Bir de annesinin hiç geçmeyecek üzüntüsü.

Gazze kentinde yaşayan Ummu Muhammed, oğlunun ardından duyduğu acıyı AA muhabirine, "Oğlum çok cesur, çok yardımseverdi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." sözleriyle anlattı.

Saldırı gününe dair ise acılı anne, şu ifadeleri kullandı:

"O gün Muhammed, Kur'an-ı Kerim ezberinden döndükten sonra bana 'Anne, sular geldi, gidip su bidonlarını doldurayım' dedi. Ben de 'Tamam oğlum suları doldur gel' dedim.

O da 'Anne biraz gezmek istiyorum' dedi. Ben de yine 'Tamam' dedim. Sokağa çıktığında saldırı olmuş ortalıkta kıyamet kopmuş, oğlum yaralının yanına doğru koşup yardım etmek istemiş, o sırada füzenin hedefi olmuş ve şehit düşmüş."

Acılı anne, "Yardım etmek isteyen yavrumu bombaladılar. Kanlar içinde kalmıştı, hastaneye kaldırdılar. Bu acıyı tarif etmek çok zor." dedi.

"Oğlum peygamber duası gibiydi"

Oğlunun fotoğraflarına bakıp geride kalan eşyalarını düzenleyen Ummu Muhammed, "Ben şehit annesiyim. Oğlum, Allah'a şükürler olsun ki çok yardımsever, örnek bir evlattı. Bana karşı tarif edilemeyecek kadar şefkatli ve hayırlı bir çocuktu." dedi.

Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı peygamberlerin salih evlat istemesine atıfta bulunan anne, "Oğlum peygamber duası gibiydi." ifadesini kullandı.

Oğlunun herkes tarafından sevildiğini belirten Ummu Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yavrum, her gün sabah namazına kalkar, okula giderdi, sonra ev için su taşırdı. Okulu bittikten sonra Kur'an-ı Kerim dersine gider, ezber yapardı. Mükemmel bir çocuktu. Çevresindeki herkes tarafından sevilen, yeri ayrı tutulan bir çocuktu."