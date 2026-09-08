İsrail, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin Konsolosluğunu kapatma kararı aldı
İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, iki ülke arasındaki gerilimi artırırken bölgedeki diplomatik dengeleri etkileyebilir.
İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu
Kaynak: AA
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