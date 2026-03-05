İsrail, İran'a 300 Füze Rampası İmha Etti - Son Dakika
İsrail, İran'a 300 Füze Rampası İmha Etti

05.03.2026 19:08
İsrail ordusu, ABD ile birlikte başlattığı saldırılarda İran'a ait 300 balistik füze rampasını imha etti.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılarda İran'a ait 300 balistik füze rampasını imha ettiklerini iddia etti.

İsrail ordusundan, İsrail savaş uçaklarının İran'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'a ait 300 balistik füze fırlartma rampasının yok edildiği öne sürüldü.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının bu sabah İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri üslere yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, füze rampalarının ve hava savunma sistemlerinin yok edildiği savunuldu.

Açıklamada, söz konusu hava saldırılarının İsrail'e yönelik ateş menzilini mümkün mertebe azaltmak için olduğu iddiasına da yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
