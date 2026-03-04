İsrail, İran'a 5 Bin Mühimmat Kullandı - Son Dakika
İsrail, İran'a 5 Bin Mühimmat Kullandı

04.03.2026 21:29
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarda 5 binden fazla mühimmat kullandığını açıkladı.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a karşı saldırıların 28 Şubat sabahı başlatılmasından beri 5 binden fazla mühimmat kullandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran geneli ve başkent Tahran çevresinde hava üstünlüğünün genişletildiği ileri sürüldü.

İran'a ait hava savunma sistemlerine düzenlenen görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, saldırıların başından beri 5 binden fazla mühimmat kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, İran'a akşam saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasında Tahran'ın doğusunda bir askeri üssün hedef alındığını iddia etti.

Söz konusu tesiste başta İran Devrim Muhafızları Ordusu olmak üzere tüm İran güvenlik kurumlarının temsilcilerinin olduğunu ileri süren İsrail, saldırıların devam edeceği mesajı verdi.

İsrail ordusu, bir başka açıklamada, F-35i tipi savaş uçaklarının İran'a ait balistik füze yüklü bir füze rampasını imha ettiği görüntüyü paylaştı.

Açıklamada, fırlatma sahalarının ve füze rampalarının hedef alınmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

