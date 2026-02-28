İsrail İran'a Hava Saldırı Düzenledi - Son Dakika
İsrail İran'a Hava Saldırı Düzenledi

28.02.2026 13:00
İsrail ordusu, İran'a ait askeri hedeflere saldırılar gerçekleştirdi. Tahran'da olağanüstü hal ilan edildi.

İsrail ordusu, İran'ın batısında Tahran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, "ordu unsurlarının tüm bölgelerde saldırı operasyonlarına hazırlıklı olarak ileri savunma pozisyonunda konuşlandığı" belirtildi.

İsrail'in saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulunulan açıklamada, savaş uçaklarının istihbarat verilerine dayalı olarak İran'da saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

