(ANKARA) – İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'ın batısında "bir dizi askeri hedefe yönelik kapsamlı hava saldırılar" düzenlendiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
