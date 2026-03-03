İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün (AMAN) yönlendirmesiyle bugün erken saatlerde İran'ın batısına düzenlenen saldırıların tamamlandığını, saldırılar kapsamında onlarca füze rampası, hava savunma sistemi ve diğer ateş unsurlarının hedef alındığını bildirdi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, AMAN'ın yönlendirmesiyle bugün erken saatlerde İran'ın batısında, İran terör rejiminin ateş gücü unsurlarını hedef alan ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bölgedeki hava üstünlüğünü derinleştirmeyi amaçlayan ek saldırı dalgalarını tamamladı. Saldırı kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri, İran terör rejimi tarafından kullanılan onlarca füze rampasını, hava savunma sistemini ve diğer ateş unsurlarını hedef aldı. Bu saldırıların amacı, İran rejiminin füze kapasitesini zayıflatmak ve İsrail Devleti'ne yönelik atışları mümkün olduğunca azaltmaktır. İsrail Savunma Kuvvetleri, her türlü tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak üzere faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."