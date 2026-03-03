İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

03.03.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, AMAN'ın yönlendirmesiyle İran'ın batısındaki askeri hedefleri vurdu.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün (AMAN) yönlendirmesiyle bugün erken saatlerde İran'ın batısına düzenlenen saldırıların tamamlandığını, saldırılar kapsamında onlarca füze rampası, hava savunma sistemi ve diğer ateş unsurlarının hedef alındığını bildirdi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, AMAN'ın yönlendirmesiyle bugün erken saatlerde İran'ın batısında, İran terör rejiminin ateş gücü unsurlarını hedef alan ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bölgedeki hava üstünlüğünü derinleştirmeyi amaçlayan ek saldırı dalgalarını tamamladı. Saldırı kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri, İran terör rejimi tarafından kullanılan onlarca füze rampasını, hava savunma sistemini ve diğer ateş unsurlarını hedef aldı. Bu saldırıların amacı, İran rejiminin füze kapasitesini zayıflatmak ve İsrail Devleti'ne yönelik atışları mümkün olduğunca azaltmaktır. İsrail Savunma Kuvvetleri, her türlü tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak üzere faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:14:59. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.