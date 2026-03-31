İsrail İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İsrail İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

31.03.2026 09:52
İsrail ordusu, İran'ın altyapı tesislerini hedef alan hava saldırılarını tamamladığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da altyapı tesislerini hedef aldığı hava saldırısı dalgasını tamamladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın altyapısının hedef alındığı saldırılarının yoğunlaşarak sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İran'ın altyapı tesislerinin hedef alındığı saldırılara ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Son Dakika Güncel İsrail İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna’nın annesi kahreden gerçeği açıkladı Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
SON DAKİKA: İsrail İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
