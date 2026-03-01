İsrail, İran'a Saldırdı

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen uçakların F-5 ve F-4 tipi savaş uçakları olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, İran'ın batısındaki Tebriz havaalanında kalkışa hazırlanan F-5 ve F-4 tipi 2 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının İran Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini ve ülkenin hava savunmasını zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.