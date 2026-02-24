İsrail İran'a Saldırı İçin Ek Bütçe Talep Etti - Son Dakika
Son Dakika

İsrail İran'a Saldırı İçin Ek Bütçe Talep Etti

24.02.2026 13:34
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a olası saldırılara hazırlık için birkaç milyar şekel ek bütçe istedi.

İsrail Savunma Bakanlığının İran'a olası bir saldırıya hazırlık amacıyla hükümetten birkaç milyar şekel tutarında ek bütçe istediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma ile Maliye Bakanlıkları yetkilileri arasında son günlerde 2026 savunma bütçesine ilave fon talebine ilişkin bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Söz konusu ek bütçe talebi, İsrail'in ABD'nin muhtemel İran saldırısına katılabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı bir döneme denk geldi.

Savunma Bakanlığının İran'a olası saldırılar için talep ettiği ek bütçenin net tutarı ise basına yansımadı.

Toplantılarda Maliye Bakanlığından bazı üst düzey yetkililerin, ek bütçe tahsisinin gerekçesini sorguladığı ve Savunma Bakanlığının mevcut tehdit ortamından yararlanarak yeterli delil sunmaksızın daha fazla para talep ettiğini savunduğu bildirildi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, aralık ayında 112 milyar şekel (yaklaşık 36 milyar dolar) tutarındaki 2026 savunma bütçesini onaylamıştı. Onaylanan savunma bütçesi, İsrail ordusunun talep ettiği 140 milyar şekelin (yaklaşık 45 milyar dolar) altında kalmıştı.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri savunma bütçesini uzun vadede artırmayı planladıklarını, gelecek 10 yılda savunma bütçesinde 350 milyar şekel (112 milyar dolar) ilave artış hedeflediklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun yüksek alarm durumuna geçtiği aktarılmıştı

İsrail basını, geçen hafta ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia edilmişti.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesini savunuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

24.02.2026 15:11:01
