İsrail, İran'a Saldırıyı İptal Etti - Son Dakika
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İsrail, İran'a Saldırıyı İptal Etti

16.06.2026 11:04
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ABD'nin talimatı sonrası Netanyahu, 8 Haziran'da planlanan İran hava saldırısını iptal etti.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Tel Aviv'in Tahran ile olan çatışmayı tırmandırmaması yönünde talimat vermesinin ardından, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan hava saldırısını iptal ettiğini doğruladı.

Tümgeneral Tischler, yayımladığı mesajında, Tahran ile Tel Aviv arasındaki son saldırılar sırasında İran'a yönelik planlanan büyük bir hava saldırısı dalgasının iptal edildiğini belirtti.

Mesajında, 8 Haziran ikindi saatlerinde "tüm Hava Kuvvetleri'nin, İran'da yüzlerce hedefi vurmayı içeren kapsamlı bir saldırı dalgası için havalanmaya hazır olduğunu" kaydeden Tischler, "Fakat saldırı, filolarda son brifingleri verdiğimiz sırada, uçakların kalkışına sadece bir saat kala durduruldu." ifadelerini kullandı.

Tischler yayımladığı mesajla, saldırının, ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu'ya, İsrail'in İran ile olan çatışmasını tırmandırmaması yönünde talimat vermesinin ardından Netanyahu tarafından iptal edildiğini doğruladı.

Trump, 8 Haziran'da İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuşmuştu.

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini aktaran Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullanmıştı.

Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'a Saldırıyı İptal Etti - Son Dakika

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