İsrail, İran'daki Petrokimya Tesisini Vurdu - Son Dakika
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İsrail, İran'daki Petrokimya Tesisini Vurdu

08.06.2026 08:18
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İsrail'in saldırısında İran'ın Mahşehr kentindeki tesis hasar gördü, can kaybı yok.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten İranlı yetkili, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'daki Petrokimya Tesisini Vurdu - Son Dakika

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