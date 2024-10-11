İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika
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İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor

İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor

İsrail'in İran'a vereceği yanıt belirsizliğini korurken, Körfez ülkeleri endişeli.

11.10.2024 12:24
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(ANKARA) - İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği olası yanıtla ilgili senaryolar gündemdeki yerini koruyor. Rus medyasında yer alan haberlere göre; İsrail'in, enerji sektörüne yönelik olası bir saldırısına İran yeni bir misilleme ile karşılık vermeye hazır. İran'ın petrol tesislerinin hedef alınması olasılığının geçen haftadan bu yana Tahran ile teması artıran Körfez ülkelerinde de endişeye neden olduğu konuşuluyor.

Gazze savaşı ikinci yılına girerken İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik kara harekatı başlattı. Suriye ve Yemen'e de zaman zaman saldırılarda bulunan İsrail'in, İran'ın geçen haftaki balistik füze saldırısına nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Rus medyasında, İsrail'in İran'ın enerji sektörünü hedef alan olası bir saldırısına Tahran yeni bir misilleme ile karşılık vereceği belirtiliyor.

Rusya devlet televizyonu RT, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in petrol ve nükleer tesisleri de dahil olmak üzere enerji sektörünü hedef alan olası bir saldırısına karşı, İran'ın yeni bir misilleme yapmaya tamamen hazır olduğunu belirtti. RT, isminin belirtilmemesi koşuluyla konuşan İranlı yetkilinin "Örnek vermek gerekirse, İsrail'in İran'ın petrol altyapısını hedef alması durumunda, Tahran da yanıt olarak İsrail'deki üç ana petrol rafinerisini vuracak" ifadelerini kullandığını aktardı. İran'ın olası bir saldırıya yönelik misillemesinin "orantılı, yerel ve uluslararası normlara" uygun olacağı belirtildi.

Siviller hedef alınırsa Tahran nükleer doktrinini gözden geçirecek

Rus basınında yer alan haberde, olası bir saldırıda sivillerin zarar görmesi veya sivil alanların hedef alınması durumunda, Tahran'ın nükleer doktrinini de gözden geçireceği ifade edilirken bu konuda ayrıntı verilmedi.

İran, İsrail'e 1 Ekim'de yaklaşık 180 balistik füze ile saldırmış, saldırının Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin temmuz ayında Tahran'da öldürülmesi ve geçen ay Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Körfez ülkeleri İran'ın petrol tesislerinin hedef alınmasından endişe duyuyor

İsrail'in İran'a vereceği yanıtla ilgili olasılıklar gündemdeyken, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı geçen haftadan bu yana Körfez ülkeleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İsrail ve İran arasındaki gerginlikte dengeli bir pozisyon yakalamaya gayret eden Körfez ülkelerinin İran'ın petrol tesislerinin hedef alınmasından yana olmadığı konuşuluyor. ABD merkezli Wall Street Journal, Arap ülkelerinden yetkililere dayandırdığı bir haberde; İran'ın İsrail'e yardım etmeleri durumunda Körfez ülkelerini ve Ürdün'ü hedef almakla tehdit ettiğini iddia etti. İran'ın petrol tesislerinin hedef alınması halinde Körfez ülkeleri kendi petrol tesislerinin İran tarafından hedef almasından endişe duyduğu ve bu bağlamda ABD'li yetkilerle görüştükleri gündemdeki iddialar arasında.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Ekim'de İsrail'in İran'a vereceği karşılık ile ilgili yaptığı bir açıklamada petrol tesislerinin hedef alınmasının değerlendirilme sürecinde olduğunu söylemişti. Biden'ın açıklamasının ardından aynı gün petrol fiyatları yüzde 5 oranında yükselmişti. Biden daha sonra "Onların (İsrail'in) yerinde olsam petrol tesislerine saldırmam" ifadelerini kullanarak ABD'nin böyle bir saldırıya sıcak bakmadığı mesajını vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor - Son Dakika

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