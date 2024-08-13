İsrail, İran'ı vurmakla tehdit etti - Son Dakika
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İsrail, İran'ı vurmakla tehdit etti

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta vereceği karşılık olarak İran'ı vurmakla tehdit etti. Tel Aviv, İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

13.08.2024 14:38
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İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta vereceği karşılık "kayıp veya hasarla sonuçlanmasa bile" İran'ı vurmakla tehdit etti.

Tel Aviv, yaklaşık iki haftadır Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, "saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv'in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu" vurgulandı.

Söz konusu mesajların amacının, İran'a yönelik bir saldırının önlenmesi konusunda uluslararası toplumdan beklenen baskıları önceden hafifletmek olduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'ı vurmakla tehdit etti - Son Dakika

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