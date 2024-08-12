İsrail, İran'ın nisan ayındaki saldırısından daha büyük bir saldırıya hazırlanıyor

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İsrail'in, İran'ın nisan ayında düzenlediğinden daha büyük bir saldırısına hazırlandığı bildirildi.

İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in yeni değerlendirmelerine göre İran'ın son günlerde siyasi baskı karşısında geri çekildiği izlenimine rağmen Tahran'ın saldırı başlatmaya kararlı olduğunu gösterdiğine dikkati çekilen haberde, şunlar kaydedildi:

"İranlılar, geçen nisan ayında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü dahil olmak üzere İsrail üslerini hedef alan insansız hava araçlarıyla düzenlediği gece saldırısından daha geniş ölçekte misilleme yapmayı ve saldırmayı planlıyor."

Haberde ayrıca İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, "Düşman İran ve Hizbullah, bizi, geçmişte yapmadıkları şekilde zarar vermekle tehdit ediyor. Büyük imkanlarımız var. Umarım başka cephelerde bir savaş çıkmaz." şeklindeki sözleri aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.