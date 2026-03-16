İsrail: İran Savaşı Planlanan İvme ile İlerlemiyor

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı yürütülen savaşın "askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a yönelik savaşta ilk saldırının "beklenenden daha iyi" olduğu ancak "savaşın başlangıçta belirlenen hızda ilerlemediği" ifade edildi.

"İran'daki savaşın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine" işaret eden güvenlik kaynakları, "savaşın seyrinin İsrail'in savaşın başında belirlediği zaman çizelgesine uygun ilerlemediğini" kaydetti."

İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail'in karşı karşıya olduğu zorluklardan birinin İran'da muhaliflerin geniş çaplı protestolar için sokaklara çıkmasını sağlamak olduğunu, İsrail'in savaş sırasında böyle bir gelişmenin yaşanabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı aktardı.

Kaynaklar ayrıca "ABD ve İsrail'in İran'da savaşın seyrini etkilemesi beklenen ek adımlar planladığını" öne sürdü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.