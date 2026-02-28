İsrail, İran Tehdidine Karşı Alarmda

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail topraklarına yönelik yeniden füze ve insansız hava aracı tehditlerinin tespit edildiğini, hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve ülke genelinde alarm mekanizmalarının çalıştırıldığını açıkladı.

IDF'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, vatandaşlardan İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına derhal uymaları, uyarı alınması halinde en yakın sığınaklara girmeleri istendi. Açıklamada, durum netleşene kadar kamuoyunun yalnızca resmi duyuruları takip etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, sivil halkın korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, hava savunma sistemlerinin tehditleri tespit etmek ve önlemek amacıyla gece gündüz görev başında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte Hava Kuvvetleri Operasyon Merkezi'nden gelişmeleri takip ettiği belirtildi. IDF, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı hem savunma hem de karşılık planlarının hazır olduğunu ifade etti. İsrail ordusu, güvenlik durumuna ilişkin bilgilendirmelerin süreceğini aktardı.