İsrail, İranlı Genel Sekreterin Ölümünü Açıkladı

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın fiili lideri" olduğu ileri sürülen Laricani'ye İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir bölgede saldırı gerçekleştirildiği savunuldu.

Açıklamada Laricani'nin Tahran yönetiminin çok önemli bir figürü ve hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'e çok yakın bir isim olduğu ifade edildi.