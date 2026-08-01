İsrail İşgali: İhlallerin Yüzde 93'ü Kapatıldı - Son Dakika
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İsrail İşgali: İhlallerin Yüzde 93'ü Kapatıldı

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FKÖ, Batı Şeria'da İsrail'in işlediği suçların çoğunun kapatıldığını açıkladı. İhlaller cezasız kalıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği suçlara ilişkin dosyaların yüzde 93'ünün Tel Aviv yönetimi tarafından kapatıldığını bildirdi.

FKÖ'ye bağlı Toprakları Savunma ve Yerleşimciliğe Direnme Ulusal Ofisinin yayımladığı haftalık raporda, İsrail ordusu ve radikal yerleşimci grupların Filistinlilere karşı ihlallerine dikkat çekildi.

İsraillilerin işlediği suçların, Tel Aviv yönetiminin destekleriyle radikal yerleşimciler ve İsrail ordusu arasında yürütülen koordineli bir politikanın uzantısı olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Yerleşimcilerin işlediği suçlara ilişkin dosyaların yüzde 93'ünden fazlası kapatıldı. Yılbaşından bu yana yerleşimcilerin saldırı ve şiddet gerilimlerinin dozu, işgalci İsrail'in politikalarıyla uyumlu sistematik şiddet uygulamalarına dönüştü."

Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetin işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimci grupların uyguladığı şiddet olaylarına açıkça destek verdiklerine işaret edilen raporda, İsrail hükümetinin yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına siyasi koruma sağladığına dikkat çekildi.

Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddet politikalarıyla Filistin halkını göçe zorlamayı hedeflediğine vurgu yapılan raporda, "Nitekim Filistinlilere karşı işlenen suçlar büyük oranda cezasız kalıyor." denildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, yılbaşından beri İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının sayısının 1330'a ulaştığına dikkat çekilen raporda, söz konusu saldırılarda ev ve camilerin kundaklandığı, tarımsal tesislerin tahrip edildiği, su şebekelerine zarar verildiği ve Filistinli ailelerin zorla yerlerinden edildikleri bilgisine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İşgali: İhlallerin Yüzde 93'ü Kapatıldı - Son Dakika

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