İsrail, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı üzerine konsolosluğun hizmetini yasakladı - Son Dakika
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İsrail, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı üzerine konsolosluğun hizmetini yasakladı

İsrail, İspanya\'nın Filistin\'i tanıma kararı üzerine konsolosluğun hizmetini yasakladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı almasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesini yasakladığını duyurdu. İsrail ayrıca, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

24.05.2024 11:51
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistin'i tanıma kararı alan İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan konsolosluğunun Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesinin yasaklanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı almasına ve İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın sadece Filistin devletini tanımaya değil aynı zamanda "Filistin'i nehirden denize kadar özgürleştirmeye" yönelik açıklamasını eleştirdi.

Katz, İspanya'nın Filistin'e taraf tutumuna yanıt olarak İsrail'deki İspanyol misyonu ile Filistinliler arasındaki bağlantıyı kesmeye karar verdiğini belirterek, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesinin yasaklanacağını kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin'i tanıma kararı alan İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Tel Aviv büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

İspanya, Norveç ve İrlanda 22 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı üzerine konsolosluğun hizmetini yasakladı - Son Dakika

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