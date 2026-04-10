İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı - Son Dakika
İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı

10.04.2026 17:16
Netanyahu, İspanya'nın düşmanca tutumunu gerekçe göstererek, Kiryat Gat'taki merkezden çıkarma kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın birçok kez Tel Aviv'in karşısında yer aldığını iddia ederek, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) Madrid'i çıkarma kararı aldığını belirtti.

Başbakan Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın İsrail ordusunu karaladığını öne süren Netanyahu, "Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'in karşısında yer almayı seçmesi üzerine, bugün İspanya temsilcilerinin Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim." açıklamasını yaptı.

Netanyahu, İspanya'nın tutumunu "düşmanlık" olarak nitelendirerek, hiçbir ülkenin, İsrail'e karşı "diplomatik bir savaş yürütmesine izin vermeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bugün yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin "İsrail karşıtı tutumu" nedeniyle söz konusu kararın alındığını ifade etmişti.

Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, 20 maddelik Gazze barış planının bir parçası olarak Ekim 2025'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kurulmuştu.

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı İsrail ile yeni bir polemik başlamasına neden olmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını ifade ederken, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Dış Politika, Tel Aviv, İspanya, İsrail, Güncel, Madrid, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı - Son Dakika

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
SON DAKİKA: İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı - Son Dakika
