İsrail, İsrailli esirlerin cesetlerinin bulunduğu tünelleri patlattı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Cibaliya bölgesinde, daha önce İsrailli esirlerin cesetlerinin bulunduğunu öne sürdüğü iki tüneli patlattığını açıkladı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mayıs ayında İsrailli esirlere ait 7 cesedin bulunduğu Cibaliya bölgesindeki iki tünel patlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

İki tünelin ayrı ancak tek bir sisteme bağlı olduğu ve şimdi yok edildiğine vurgu yapılan açıklama ile birlikte patlatma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusu, 17, 18 ve 24 Mayıs tarihlerinde 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde esir tutulan 7 askerin cesetlerine ulaşıldığını açıklamıştı.

İsrail halihazırda, Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının elinde 121 İsrailli esirin bulunduğunu öne sürüyor. Hamas ise 26 Mayıs'ta Gazze'de düzenlenen bir operasyonda sayısını belirtmediği bazı İsrail askerlerini esir aldığını açıklamış, ancak İsrail bunu yalanlamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.