İsrail İstihbarat Servisi, İsrail Muhalifini Uyardı

İsrail iç istihbarat servisi ŞABAK (Şin-Bet), ABD'de yaşayan muhalif İsrail vatandaşını defalarca arayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan oğlu Yair Netanyahu'nun konumunu paylaşmama uyarısı yaptı.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Şin-Bet, aynı zamanda ABD vatandaşı da olan ve ABD'deki Netanyahu karşıtı protesto hareketinde önde gelen İsrailler arasında yer alan Offir Gutelzon'ı "bilinmeyen bir numaradan" ısrarla aradı.
Kendisini "Gavri" ismiyle tanıtan kişinin Şin-Bet'in "Karşı İstihbarat" biriminde koordinatör olduğunu söylediği ve defalarca WhatsApp mesaj ve aramaları ile Gutelzon'a ulaşmaya çalıştığı belirtildi.
Israrlı aramaları sonrası konuşmayı kabul eden Gutelzon'ın, muhatabının gerçekten Şin-Bet çalışanı olup olmadığından şüphe duyduğunu belirttiğinde ise Gavri isimli kişinin "Ailenin kim olduğunu biliyoruz." diyerek, aile üyelerinin isim ve kimlik bilgilerini söylediği aktarıldı.
Gavri'nin konuşmada, "hassas bir dönem olduğu ve (Başbakan ve ailesi) onlarla ilgili ayrıntıları yayınlarken çok dikkati olması" uyarısında bulunduğu belirtildi.
Gazeteye konuşan Gutelzon, Netanyahu ve ailesinin konumlarını daha önce paylaşmadığını vurgulayarak, "ABD'de yaşayan, yasalara bağlı bir İsrailli ABD'linin Şin Bet'ten bir uyarı araması alması, korkutmaya ve ifade özgürlüğünü ihlal etmeye yönelik rahatsız edici bir girişimidir." diye tepki gösterdi.
Habere göre, Netanyahu'nun oğlunun, ABD'de kaldığı ilk yedi ay boyunca yurt dışında Şin-Bet tarafından yaklaşık 277 bin dolar maliyetle korunduğu vurgulandı.
Aşırı sağ görüşleriyle sık sık İsrail basınında gündem olan Yair Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi 7 Ekim saldırılarını önceden bilmek ve "de facto" askeri darbeye teşebbüs etmekle suçlayan X paylaşımını beğenmişti.
Oğul Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olan fanatik Yahudi yerleşimcinin "masum" olduğunu iddia ederek, fanatik Yahudiye maddi destekte bulunmuştu.
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