İsrail İstihbarat Subayı Araçla Ezme Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 14 Temmuz'da Lid (Lod) kenti yakınlarında araçla ezme saldırısında yaralanan istihbarat subayının hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, Lid kenti yakınlarındaki bir otobüs durağına düzenlenen araç saldırısında ağır yaralanan 24 yaşındaki istihbarat birimindeki yüzbaşı rütbeli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Lid kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında 14 Temmuz'da gerçekleştirilen "araçla ezme" girişiminde, 3'ü ağır 4 İsrail askeri yaralanmış, aracın 27 yaşındaki Filistinli şoförü ise silahla vurularak öldürülmüştü.
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