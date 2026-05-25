İsrail, Kalkilya'da Oto Yıkama Atölyesini Yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinin doğusunda oto yıkama ve oto bakım atölyesini yıktı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın doğusundaki Nebi İlyas köyüne baskın düzenledi.
İsrail askerleri "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle kentte bir Filistinliye ait oto yıkama ve kaporta atölyelerini yıktı.
