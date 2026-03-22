İsrail, Kasımiye Köprüsü'nü İkinci Kez Bombaladı

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'nü bugün ikinci defa bombaladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.

Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde köprüye ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Kasımiye Köprüsü'nü hedef almasını kınayarak, bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu belirtmişti.