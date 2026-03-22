İsrail, Kasımiye Köprüsü'nü İkinci Kez Bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Kasımiye Köprüsü'nü İkinci Kez Bombaladı

22.03.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah’a yönelik saldırı bahanesiyle Lübnan'daki Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'nü bugün ikinci defa bombaladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.

Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde köprüye ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Kasımiye Köprüsü'nü hedef almasını kınayarak, bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Kasımiye Köprüsü'nü İkinci Kez Bombaladı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 20:17:30. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Kasımiye Köprüsü'nü İkinci Kez Bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.