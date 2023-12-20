 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail keskin nişancıları Lübnan'da bir sivili öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail keskin nişancıları Lübnan'da bir sivili öldürdü

İsrail ordusuna ait keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Lübnan'ın güneyinde bir sivilin öldüğü belirtildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında öldürülen Lübnanlı sivillerin sayısı 25'e yükseldi.

İsrail keskin nişancıları Lübnan\'da bir sivili öldürdü
20.12.2023 - 21:55,
Abone Ol

İsrail ordusuna ait keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Lübnan'ın güneyinde bir sivilin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail keskin nişancılarının Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesi yakınlarında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen Lübnanlı sivillerin sayısı 25'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 117 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail keskin nişancıları Lübnan'da bir sivili öldürdü - Son Dakika


21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu

Son Dakika
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 21:53:42. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail keskin nişancıları Lübnan'da bir sivili öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement