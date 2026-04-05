İsrail Komandoları İran'da Kurtarma Operasyonu Düzenledi

(ANKARA) - İsrail komando birliklerinin, ABD güçlerinin, İran'da düşürülen F-15F ABD savaş uçağının mürettebatını kurtarma operasyonuna katıldığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli Iran International yayın kuruluşuna konuşan İsrailli yetkilinin aktardığına göre, İsrail komando birliği olan Shaldag ve Sayeret Matkal, İran'da düşürlen F-15F savaş uçağının mürettabatında olan bir pilotu kurtarma operasyonuna katıldı.

Haberde operasyonun yaklaşık 36 saat sürdüğü kaydedildi. Ayrıca, operasyon sırasında bir ABD helikopterinin ateş altına alındığı ancak güvenli şekilde üsse dönmeyi başardığı ifade edildi.