İsrail Komutanları, Esirler Serbest Bırakılana Kadar Çekilmeme Kararı Aldı

İsrail ordusundaki 130 komutan ve subayın, askerlerin esirler serbest bırakılana kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmemesini istedikleri belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, 130 İsrailli üst düzey komutan ve subay, hükümetin savaş konseyi ve Genelkurmay Başkanlığına mektup gönderdi.

İsrailli komutan ve subaylar, mektupta, askerlerin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'nin kuzeyinden geri çekilmemesi talebinde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirler

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.