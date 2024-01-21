 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Komutanları, Esirler Serbest Bırakılana Kadar Çekilmeme Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Komutanları, Esirler Serbest Bırakılana Kadar Çekilmeme Kararı Aldı

İsrail ordusundaki 130 komutan ve subayın, askerlerin esirler serbest bırakılana kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmemesini istedikleri belirtildi. İsrailli komutan ve subaylar, hükümete mektup göndererek, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine dönmeden geri çekilmeme talebinde bulundu.

İsrail Komutanları, Esirler Serbest Bırakılana Kadar Çekilmeme Kararı Aldı
21.01.2024 - 23:05,
Abone Ol

İsrail ordusundaki 130 komutan ve subayın, askerlerin esirler serbest bırakılana kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmemesini istedikleri belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, 130 İsrailli üst düzey komutan ve subay, hükümetin savaş konseyi ve Genelkurmay Başkanlığına mektup gönderdi.

İsrailli komutan ve subaylar, mektupta, askerlerin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'nin kuzeyinden geri çekilmemesi talebinde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirler

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Komutanları, Esirler Serbest Bırakılana Kadar Çekilmeme Kararı Aldı - Son Dakika


08:51
TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 TÜRKİYE, TEL AVİV'E EKONOMİK YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:04:05. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Komutanları, Esirler Serbest Bırakılana Kadar Çekilmeme Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement