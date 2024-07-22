İsrail, Kudüs'te İş Yerlerini Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Kudüs'te İş Yerlerini Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina kasabasında bulunan 2 iş yerini yıktı. İsrail güçleri, baskın düzenleyerek bir dükkan ile bir araç galerisini yıktı ve Filistinlilere ait arazileri yerle bir etti. İş yerlerinin yıkılma nedeni açıklanmazken, İsrail genellikle ruhsatsız oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkmaktadır. FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 318 iş yerinin yıkıldığını ve 359'una yıkım ihtarı yapıldığını açıkladı. Kudüs'teki İsrail Belediyesi, Filistinlilere inşaat izni vermeyi reddediyor ve ev ve iş yerlerini yıkmaya devam ediyor.

22.07.2024 00:03
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina kasabasında 2 iş yerini yıktığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Beyt Hanina kasabasına baskın düzenleyerek bir dükkan ile bir araç galerisini yıktı ve buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri yerle bir etti.

İş yerlerinin neden yıkıldığına ilişkin açıklama yapılmadı ancak İsrail genellikle ruhsatsız oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 iş yerinin yıkıldığı, 85'i Kudüs'te olmak üzere 359'una yıkım ihtarı yapıldığı kaydedildi.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi Filistinlilere inşaat izni vermeyi reddediyor ve onların ev ve iş yerlerini yıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Kudüs'te İş Yerlerini Yıktı - Son Dakika

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