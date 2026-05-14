İsrail, Kudüs'te Provokatif Yürüyüş Öncesi İş Yerlerini Kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Kudüs'te Provokatif Yürüyüş Öncesi İş Yerlerini Kapatıyor

14.05.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, bayrak yürüyüşü öncesi Doğu Kudüs'teki iş yerlerini kapatma talimatı verdi.

İsrail makamlarının, provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan iş yerlerini kapattığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Eski Şehir ve çevresindeki tüccarlara, iş yerlerini yerel saatle 12.00 itibarıyla kapatmaları talimatı verdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kapatma ve baskı uygulamalarının, İsraillilerin başlattığı provokatif "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudiler sabah saatlerinde, söz konusu yürüyüş öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde, baskıncı grubun yüksek sesle dualar okuduğu, Aksa'nın doğu bölgesinde dini ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs'ün işgalinin 59. yılı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif "bayrak yürüyüşü" için geniş katılım sağlanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bugün düzenlenmesi beklenen provakatif yürüyüşe 50 bin İsraillinin katılması bekleniyor.

Aşırı sağcı İsrailliler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl yürüyüş ve çeşitli eylemler düzenliyor.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Kudüs'te Provokatif Yürüyüş Öncesi İş Yerlerini Kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:37:04. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Kudüs'te Provokatif Yürüyüş Öncesi İş Yerlerini Kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.