İsrail Kültür Bakanı Zohar, NAZA belgeselinin kaynakları için Şin-Bet soruşturması istedi - Son Dakika
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İsrail Kültür Bakanı Zohar, NAZA belgeselinin kaynakları için Şin-Bet soruşturması istedi

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İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Şin-Bet Direktörü David Zini'den Gazze'deki sivil katliamı belgeleyen NAZA belgeselinin kaynaklarının soruşturulmasını istedi. Zohar, soruşturmanın filmin yapımcılarının vatandaşlıktan çıkarılması ihtimalinin değerlendirilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'den Gazze'deki sivil katliamı belgeleyen NAZA belgeselinin yapımında kullanılan bilgi, tanıklık ve diğer materyallerin kaynaklarının yanı sıra bunların filmin yapımcılarına nasıl ulaştığının soruşturulmasını istedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Zohar, filmin yapımcıları Yuval Abraham ve Rachel Szor'un vatandaşlıktan çıkarılması ihtimalini değerlendirme girişiminin bir parçası olarak bu soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Zohar, Şin-Bet Direktörü Zini'ye çağrıda bulunarak, "Bu meselenin incelenmesi, materyallerin kaynağına, nasıl elde edildiklerine ve bunların arkasındaki kişilerin kimliklerine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haaretz'in İsrail ordusundaki kaynaklara dayandırdığı habere göre, NAZA belgeseline tanıklık eden askerler hakkında şu ana kadar herhangi bir cezai soruşturma açılmadı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeseline konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatını vermişti.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüştü.

Başbakan Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savunmuştu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

"NAZA" İsrail ordusunca "öngörülen sivil ölümleri" için kullanılan kısaltma

Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi. Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi.

Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Yapımda yer alan kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı olarak anlattı.

Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler bombalanıyor.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

NAZA'da konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtiliyor.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, İnsan Hakları, Sinema, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Kültür Bakanı Zohar, NAZA belgeselinin kaynakları için Şin-Bet soruşturması istedi - Son Dakika

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