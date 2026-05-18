İsrail Küresel Sumud Filosu'na Saldıracak

18.05.2026 10:30
Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırı için orduya yetki verecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "ele geçirmek" için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.

Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alınacağı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına "izin vermeyeceği" ve Sumud Filosu'na saldırının "ilerleyen saatlerde" yapılacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

