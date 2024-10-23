İsrail Kuşatmasında Göç Eden Filistinli Kadınların Tanıklıkları

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine 6 Ekim'den bu yana uyguladığı kuşatma ve şiddetli saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinli kadınlar, göçe zorlandıkları sırada yaşadıklarını anlattı.

Filistinli Melek Alyan ve Aye et-Tanani, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'dan Gazze kentine geldiklerinde, yaşadıkları İsrail kuşatması, bombardımanları, açlık ve zorunlu göçün yorgunluğu yüzlerinden okunuyordu.

Beyt Lahiya'dan Gazze kentine İsrail tehdidi altında son derece zorlu bir yolculuk neticesinde vardıklarını paylaşan Alyan ve Tanani, İsrail ordusunun askeri araçlarla çevrili bir alanda binlerce Filistinliyi topladığını söyledi.

Filistinli kadınlar, İsrail ordusunun erkekleri alıkoyduğunu ve kadınlara belirlediği yollardan ayrılmasına izin verdiğini aktardı.

Yaralı halde geçen 12 gün

Melek Alyan, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaralandığını ve omzunda platin protez gerektiren bir çıkığın oluştuğunu söyledi.

Alyan, 12 gün yaralı bir şekilde kalmasının yanı sıra İsrail saldırılarında oğlu ve kardeşini de kaybettiğini söyledi.

"Alıkonulan erkek Filistinliler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz"

Göçe zorlanmasına ilişkin 20'li yaşlarındaki Alyan, İsrail ordusunun kaldıkları yere dronlar göndererek kendilerinden Endonezya Hastanesine doğru gitmelerini istediğini belirtti.

Alyan, ailesinden geriye kalanlarla birlikte İsrail ordusunun belirlediği yoldan gittiklerinde İsrail askeri araçları ve insansız hava araçlarını görüp şaşırdıklarını söyledi.

İsrail ordusunun, tahliye çağrısı yaptığı Filistinlileri bir okulda alıkoyduğunu aktaran Alyan, erkekler ile kadınların ayrı okullarda tutulduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinli erkeklere ilişkin Alyan, "Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." dedi.

Alyan, bölge halkının yerinden edildiği sırada yaşadığı panik ve kaos nedeniyle küçük çocukların annelerini kaybettiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun, çocukların annesinden ayrılmasına sebep olduğunu belirten Alyan, Kuveyt okulunda alıkonulan babasının hayatından ise endişe duyduğunu ifade etti.

Şiddetli bombardıman ve göçe zorlama

Filistinli 16 yaşındaki Aye et-Tanani, Gazze kentine güçlükler içinde geldiğini ve İsrail'in alıkoyduğu aile üyelerine ulaşamadığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinden gelen Tanani, göçe zorlanmadan önce İsrail kuşatması altında 18 gün boyunca şiddetli bombardımanlara şahit olduklarını belirtti.

Tanani, "Oturduğumuz evin yakınındaki bir evin bombalanmasının ardından bir çocuğun 'Annemin nabzı atıyor, gelin onu kurtarın' diye bağırdığını duyduk." diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle yardıma koşamadıklarını söyleyen Tanani, bölgede çok sayıda cesedin yok kenarlarında kaldığını ifade etti.

Tanani, o anki korku ve kaos atmosferinin bölge sakinlerini İsrail ordusunun belirlediği yola doğru ilerlemeye zorladığını anlattı.

Yerinden edilen Filistinliler, erkeklerin "saha infazına" maruz kalacağını söylüyor

Tanani, İsrail'in belirlediği yoldan gittikten sonra İsrail ordusunun bölge halkını kadın ve erkek olarak ayırdığı 2 okula ulaşmanın "şok edici ve korkunç" olduğunu aktardı.

Filistinli genç kız, "İki okula vardığımızda herkes gibi biz de hayrete düştük ve dehşete kapıldık. İki okulun binlerce kişiyle dolu olması, akıbetlerinin ne olacağının bilinmemesi korkutucuydu." dedi.

Tanani, İsrail'in yerinden ettiği Filistinlileri topladığı okullara kazı çalışması yaptığı ve bombalama, yangın izlerinin görüldüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun, göçe zorladığı kişileri belirli bir yola zorlamak için okulların yanına askeri araçları yerleştirdiğini söyleyen Tanani, bunun bölge halkını tek bir yola gitmeye zorlayan "gözdağı verme" yöntemi olduğuna dikkati çekti.

Tanani, okul bahçesinde bir saat bekledikten sonra gitmelerine izin verildiğini belirterek, İsrail askerlerinin alıkoyduğu erkek Filistinlilerin başlarına beyaz bir örtüyle sarıp ellerini kelepçelediğini duyduğunu söyledi.

Filistinil genç kız, yerinden edilenlerin İsrail ordusunun erkeklere yaptğı uygulamanın "saha infazı" öncesi yapıldığını söylediklerini aktardı.

Savaşın sona ermesi çağrısı yapan Tanani, hayalinin eğitimini tamamlamak olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.