İsrail, Kusra'daki Filistinlileri Tahliye Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Kusra'daki Filistinlileri Tahliye Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli güçler, Nablus'taki Kusra beldesinde Filistinli aileleri evlerinden zorla tahliye etmeye çalışıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri, evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesindeki Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarının, aileleri tecrit etmeyi ve evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlayan uzun süreli bir kuşatmaya dönüştüğü uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin pazar gününden (9 Ağustos) bu yana bölgedeki Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurduğu, ardından yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engellediği belirtildi.

Ayrıca su ve elektrik hatlarının kesilmesiyle evlere gıda, su ve tıbbi malzeme ulaştırılmasının da engellendiği vurgulandı.

Heyet, hedef alınan evlerin Yusuf Abdusselam, Rızık Ebu Reyde ve Luey Ebu Reyde ailelerine ait olduğunu bildirdi.

Evlere yönelik baskın ve el koyma girişimlerinin yaklaşık 4 ay önce başladığı ve aile fertlerinin el koymayı önlemek için nöbetleşe kaldığı ifade edildi.

Kuşatma süresince ailelerin temel ihtiyaçlarına erişiminin engellendiği, sadece Kızılay'a ait bir ambulansın tıbbi bakıma ihtiyacı olan bir kız çocuğunu tahliye etmek ve bir miktar gıda maddesi ulaştırmak için bölgeye girebildiği aktarıldı.

Stratejik tepede 8. kaçak Yahudi yerleşim girişimi

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim Vadi'nin verdiği bilgiye göre, yüksek konumu ve geniş bir alanı görmesi nedeniyle coğrafi öneme sahip Re mevkisindeki Ras el-Ayn Tepesi'nde kaçak yerleşim yeri kurma girişimleri daha önce 8 kez tekrarlandı.

Heyet, saldırıların geçici varlığı kalıcı bir yerleşim odağına dönüştürme amacı taşıdığını belirtti.

Benzer bir durumun komşu Calud köyünde de yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, 22 Temmuz'da İsraillilerin 3 aydan fazla süren kuşatmanın ardından Mahmud et-Tubasi ailesinin evini gasbettiği hatırlatıldı.

Heyetin verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 30 Haziran 2026 arasındaki süreçte İsrailliler Batı Şeria'da 12 bin 506 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 52 Filistinli yaşamını yitirdi, Filistinlilere ait mülk ve tarlalarda 890 yangın çıkarıldı. Sadece Temmuz 2026'da ise İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından 2 bin 256 saldırı kaydedildi.

B'Tselem: "Etnik temizlik hızlanıyor"

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem de yaptığı açıklamada, Kusra'daki olayların münferit olmadığını, İsrailli milislerin ordu desteğiyle Filistin köy ve beldelerine yönelik saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

B'Tselem Direktörü Yuli Novak, "İsrail'in Batı Şeria'daki etnik temizliği herkesin gözü önünde hızlanıyor ve genişliyor." ifadesini kullandı.

B'Tselem ayrıca, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Kusra'daki Filistin evlerinin çevresinde ayin yaptığını gösteren görüntüler paylaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Kusra'daki Filistinlileri Tahliye Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 03:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Kusra'daki Filistinlileri Tahliye Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.