İsrail Kuzeyinde Fırtına: Hizbullah Saldırıları Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 04:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çalıyor, uyarılar yapılıyor.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bölgede sık sık sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle Kiryat Şimona bölgesi ile Nehariye ve Akka'daki yerleşimler başta olmak üzere geniş bir bölgede sık sık sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, cuma akşamı Hizbullah roketlerinin Kiryat Şimona kentinde bazı alanlara isabet ettiği ancak uyarı sirenlerinin devreye girmediği ifade edildi.

Açıklamada, Kiryat Şimona'da, bir binaya roketin isabet etmesi sonrası yangın çıktığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü bildirilerek, roket isabet eden başka bir binada da hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kızıl Davud Yıldızı, roket saldırısında ölen ve yaralanan olmadığını vurguladı.

İsrail'in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine 5 roket

Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine cuma akşam saatlerinde attığı 5 roketin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirildi.

Lübnan'dan, Nehariye ve Akka kentlerine fırlatılan çok sayıda roketin hava savunma sistemlerince önlendiği, geri kalanların ise açık alanlara düştüğü aktarıldı.

Akka çevresindeki yerleşimlerde sirenlerin sık sık çaldığı, bölge halkına sığınaklarda kalmaları uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Lübnan'dan Yukarı Celile bölgesine 4 İHA fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık alanlara düştüğü aktarıldı.

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Fırtına, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 05:09:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.