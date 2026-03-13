İsrail Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Yaralı
İsrail Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Yaralı

13.03.2026 17:36
Hizbullah'ın roketleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı, sirenler sürekli çaldı.

TEL İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğünü Lübnan'dan Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah'ın roket salvoları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sürekli sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin sıklıkla çalması nedeniyle, İsraillilerin sığınakların yakınlarında bulunmak zorunda kaldığı belirtilen haberde, Celile bölgesinde bir Hizbullah roketinin doğrudan bir eve isabet etmesi neticesinde 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hizbullah geçen çarşamba akşamı İsrail'e yönelik yoğun bir saldırı başlattığını duyurmuş, kısa bir süre içerisinde 200'den fazla roket ateşlenmiş ve İsrail'in kuzeyinde bazı bölgelere isabet eden roketler maddi hasara yol açmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
