Gantz, Paris'te Katar Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Gantz, Paris'te Katar Başbakanı ile Görüştü

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle Fransa'nın başkenti Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

11.09.2024 00:46
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İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle Fransa'nın başkenti Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Gantz ve esirlerin aileleri, Paris'te Katar Başbakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Paylaşımda detay verilmezken İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi görüşmede Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'in de bulunduğunu belirtti.

Gazetenin haberinde, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz'ın söz konusu toplantıyla "Netanyahu'ya karşı haddi aştığı" değerlendirmesi yapıldı.

KAN'ın yayını sonrasında X hesabından açıklama yapan Gantz, görüşmeyi doğrularken toplantının içeriğine ilişkin, "Katar Başbakanı ile kaçırılanların geri gönderilmesine yönelik bir anlaşmanın acil ahlaki ve insani gerekliliği ve bölgesel istikrarı güçlendirmenin yollarını konuştum" paylaşımında bulundu.

Katar'dan Paris'teki toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gantz, Paris'te Katar Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika

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